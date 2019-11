TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı

Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, cezaevlerine yönelik incelemelerinde, "organize, taammüden bir insan hakları ihlalinin, bir işkence, kaba şiddetin olmadığı"nın görüldüğünü bildirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplanan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, "Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Silivri Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporları" görüşüldü.

Komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Çavuşoğlu, alt komisyonlar aracılığıyla Türkiye'de insan hakları standartlarının incelenmesi için ciddi ve samimi çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, cezaevlerine yönelik incelemelerinde, bütün komisyon raporlarında ve komisyon üyesi milletvekillerinin kanaatlerinde, "organize, taammüden bir insan hakları ihlalinin, bir işkence, kaba şiddetin olmadığı"nın dile getirildiğini belirtti.

Cezaevlerindeki revir uygulamalarında ve sevklerde yaşanan sorunların kayıt altına alınması gerektiğini dile getiren Yayman, bazı cezaevlerinde kelepçe uygulamalarının gündeme getirildiğini, bu uygulamayı kabul etmediklerini söyledi. Yayman, "Türkiye'deki cezaevlerinde, hepimizin ortak kanaati olarak, bir iyileşme sağlanmıştır. Lakin cezaevlerinin bir ıslah görevi gördüğü noktasında hepimizin gözlemleri, kritikleri oldu." diye konuştu

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, cezaevlerinde ziyaret sorunu bulunduğunu, mahkumlara psikolojik baskı uygulandığını öne sürdü. Kaplan, "Yemeklerin yağlı olduğu, kelepçeli muayenenin yapıldığı, yayınların mahkumlara ulaşmasında keyfi uygulamaların yapıldığı, radyonun yasak olduğu söylendi. Mahkum kantinden yoğurt satın aldığını ve gelmediğini söylüyor. Altı ayda bir hastane sırasının geldiğini söylediler. Mahkumlar tarafından aktarılana göre, diş hekimleri özel muayene ücreti olarak 70 lira alıyor. Yemeklerin yetersiz olduğu ekmeklerin gramajlarının düşük olduğu, yatak yetersizliğinden dolayı yerde yatıldığı ifade edildi." şeklinde konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının bir araya gelip cezaevlerinde doktor bulundurulmasıyla ilgili protokolün yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Ziyaret saatlerinde bir somutlaştırma olmasını isteyen Hakverdi, "Yarım saat ila 1 saat arası diyoruz. Uygulamadaki saat yenilenmeli, ziyaretlerin 1 saate sabitlenmesi gerekir." dedi.

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay da yasak olmamasına rağmen cezaevine verilmeyen yayınlar bulunduğunu söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, cezaevlerindeki fazlalığın temel bir sorun olduğunu belirterek "Bununla bağlantılı olarak revirde, görüşe gidip gelmede sıkıntı yaşanıyor. Çünkü belirli bir kapasite söz konusu. Bunun da en kısa sürede aşılacağını ümit ediyorum. Cezaevlerindeki fazlalığın giderilmesi için hükümetlerimiz döneminde çok ciddi yatırımlar yapıldı, hala bu yatırımlar yapılmaya devam ediyor." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Bakırköy Cezaevinde gazete sınırlamasının bulunduğunu söyleyerek yasak olmayan kitap, gazete, dergi gibi yayınların cezaevine alınması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, cezaevi çalışanlarının ciddi sorunları olduğunu aktararak komisyonun, ceza infaz koruma memurlarının sorunlarının ele alınacağı bir toplantı yapması önerisini dile getirdi.

HDP ve MHP milletvekilleri arasında tartışma

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, partisinin gençlik meclisi üyelerinin İstanbul'da emniyette işkenceye maruz kaldığını iddia ederek bu konuya komisyonun müdahil olmasını istedi.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak işkenceye her şekilde karşı olduklarını belirtti.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Silivri Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarında doktor muayenelerinde mahkumlara kelepçe takıldığına yer verildiğini aktaran Sazak, doktorla mahkum baş başa kaldığında, sağlık görevlileri açısından tehlike arz edebileceğini söyledi. Kelepçesiz muayene hakkını daha çok terör suçlularının kullanmak istediğini savunan Sazak, "Terör suçlularını mahkemelerde de gördüğümüz zaman, PKK'lılar için söylüyorum, it sürüsü gibi avukatlarla savunuluyor." ifadesini kullandı.

Sazak'ın bu sözleri üzerine HDP'li vekiller tepki gösterdi.

HDP'li Beştaş, "Terbiyesizlik yapmayın. Böyle bir dil yok. Avukatlara it sürüsü diyemezsin. Özür dileyeceksin. Özür dilemezse toplantıyı terk edeceğiz. İnsan Hakları Komisyonunda savunma makamına it sürüsü deniyorsa bu komisyon bitmiştir. Vekil olmadan önce o avukatlardan birisiydim." şeklinde konuştu.

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay ise avukatlara it sürüsü denilmesini kabul etmediklerini, bu ifadenin geri alınması gerektiğini dile getirdi.

Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, MHP'li Sazak'a bu lafın geri alınmasını söyledi. Sazak, terör savunuculuğunu yapanlara bu ifadeyi kullandığını belirterek sözünü geri almayacağını kaydetti.

Tartışmanın büyümesinin ardından Çavuşoğlu, toplantıya ara verdi.

Verilen aranın ardından söz alan MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş, HDP'li Beştaş'ın tahrikkar konuşmasının ardından Sazak'ın maksadını aşan bir söz kullandığını ifade etti. Karataş, milletvekili arkadaşının terörü destekleyen zihniyete yönelik bu ifadeyi kullandığını belirterek "Sehven kullanılan bir ifadedir. Kendisi de sehven söylenmiş bir kelime olarak kabul ediyor." dedi.

Sazak ise sözlerinin maksadı aşan yerlere gönderilmek istendiğini, avukatların tümünü kastetmediğini vurguladı.

Beştaş ise Sazak'ın bu ifadesinden dolayı özür dilemediğini ifade ederek "Bizim önergelerimiz, katliam ve işkence var diye iade ediliyor. Burada toplumun bir bölümüne it sürüsü denilmiştir. Özür dilememiştir. 'Sözümün arkasındayım.' demiştir. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinin tümünü azade tutamam, bu zihniyette olanları eğitime gönderelim. Önce bir insan olmayı öğrensinler sonra bu komisyona gelsinler." dedi.

Beştaş'ın konuşmasının ardından HDP'li üyeler komisyon toplantısını terk etti. Toplantı HDP'li üyeler olmadan gündemdeki konuları görüşmeye devam etti.

Kaynak: AA