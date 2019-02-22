22 Şubat 2019, 08:15
»»

Hayvanlara Eziyetin Önlenmesi İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

TBMM'nde, hayvanlara eziyetin önlenmesi ve bilişim teknolojileri bağımlılıklarının ele alınması amacıyla 2 yeni araştırma komisyonu kurulacak.

Hayvanlara eziyetin önlenmesi ve bilişim teknolojileri bağımlılıklarının ele alınması amacıyla Meclis'te iki ayrı araştırma komisyonu kurulması ile TBMM çalışmalarına 15 gün süreyle ara verilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararlarına göre, hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması yapılacak.

Söz konusu araştırmayı yapacak komisyon 12 üyeden oluşacak ve çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışma yapabilecek.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRILACAK

TBMM'de alınan bir başka kararla bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla da Meclis araştırması yapılacak.

Gerektiğinde Ankara dışında da çalışma yapabilecek komisyon 12 üyeden oluşacak ve çalışma süresi 3 ay olacak.

TBMM ÇALIŞMALARINA 15 GÜN SÜREYLE ARA VERİLECEK

TBMM çalışmalarına 15 gün süreyle ara verilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM çalışmalarına 12 Mart Salı gününden başlamak üzere 15 gün süreyle ara verilmesi Genel Kurul'un 19 Şubat tarihli 54'üncü Birleşiminde kararlaştırıldı.

Söz, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: AA


YORUMLAR (13)
DELİDİR NE YAZSA YERİDİR: Ancak car, car konuşurlar . Çıktı , çıkacak , meclise gönderdik , imzaya çıktı . Hoooop sümen altı . Ara ki çıkacak kanunu bulasın . . . . . . . . . Leyleğin ömrü ''LAK, LAK LA ''geçermiş. . . . . Eyyyyy , çıkartın şu kanunu . . Birazda biz eyyyy liyelim ne var
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ÇOCUKLU ANNE: ARAŞTIRMA EKİBİ ANKARA GÖLBAŞI TOKİ BÖLGESİNE DE GELSİN LÜTFEN. HAYVANLAR 8. . 10 LU GRUPLAR HALİNDE ÇOCUKLARA VE YETİŞKİNLERE SALDIRIYORLAR. KİMSE PARKTA YÜRÜYÜŞ YAPAMAZ OLDU. İNSANLAR ELİNE GEÇEN HER YERE YİYECEK ATIYORLAR. HAYVANLARIN DA ÇOCUKLARIN DA ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUZ. SOKAK HAYVANLARINI İÇİN BARINAK DEĞİL ÇİFTLİKLER KURULMASINI İSTİYORUZ.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TOPLUM OLMUŞ ŞEKERLİ SAKIZ: haber içeriği şaşırttı. . . ilk akla gelen ölen hayvanlar için defin komisyonu kurulduğu oluyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
herşeyde olduğu gibi buna da geç kaldık ama zararın neresinden dönersek kârdır
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DEDE: Bir de şu hayvanlara devlet saip çıksa sucu vatandaşa atıyorlar Barınak yap kisirlaştir sokakta çocukları ısırıyorlar
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın