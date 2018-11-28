TBMM Kit Komisyonu

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:38



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:38

İller Bankası AŞ (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, 2018'de yerel yönetimlere, genel bütçeden aktarılan pay üzerinden yasal kesintileri düşüldükten sonra yaklaşık 29 milyar lira aktarıldığını bildirdi.TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, İLBANK AŞ'nin 2015-2016 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.Komisyonda sunum yapan Büyük, İLBANK'ın 1933'te 15 milyon lira sermaye ile "Belediyeler Bankası" adıyla kurulduğunu, 1945'te il özel idarelerini içine alarak 100 milyon lira sermayeli İller Bankasına dönüştürüldüğünü hatırlattı.İLBANK'ın 2011'de özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip bir kalkınma ve yatırım bankası olarak yeniden yapılandırıldığını anımsatan Büyük, "Bin 398 belediye, 30 su ve kanal idaresi, 51 il özel idaresi ve 2 ilçe özel idaresi olmak üzere toplam bin 481 mahalli idare birimine hizmet sunulmaktadır." diye konuştu.Büyük, bankanın, il özel idareleri ve belediyeler için finansman ihtiyacını karşılamak başta olmak üzere projeler geliştirmek, teknik danışmanlık ve denetim hizmeti vermek, kaynak transferine aracılık etmek, kar amaçlı gayrimenkul projeleri üretmek için kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemlerini yerine getirmeyi amaçladığını dile getirerek, bu doğrultuda yerel yönetimlere verilen hizmetleri hatırlattı.İLBANK'ta genel müdürlük ve 18 bölge müdürlüğünde hizmet alımı hariç 2 bin 542 personelin görev yaptığını belirten Büyük, "Nominal sermayesi 18 milyar lira olan bankamız, haziran ayında yaklaşık 14,5 milyar lira ödenmiş sermayesi ile bankacılık sektöründe birinci sıradadır. Özkaynakları ile kalkınma ve yatırım bankaları içinde birinci sırada, aktif büyüklüğü ile kalkınma ve yatırım bankaları arasında ise üçüncü sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.Yusuf Büyük, bankanın 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:"2018 yılı içerisinde yerel yönetimlere bin 9 iş için yaklaşık 4,4 milyar lira kredi, 305 milyon lira hibe olmak üzere toplam 4,7 milyar lira finansman sağlanmıştır. Dünya Bankası, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, Avrupa Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından temin edilen kredilerden 2018'de yaklaşık 357 milyon lira kredi tahsisi yapılmıştır. 1,5 milyar lira maliyetli 377 adet iş bitirilerek yerel yönetimlerin hizmetine sunulmuştur. Genel bütçeden aktarılan pay üzerinden yasal kesintileri düşüldükten sonra bankamız aracılığıyla yaklaşık 29 milyar liralık pay yerel yönetimlerimize havale edilmiştir."Büyük, İller Bankasının, sağlıklı kentsel altyapı ve üstyapıların oluşturulması için sahip olduğu finansal gücü, donanımı, deneyimi, bilgi birikimini ve yaygın hizmet ağını yerel yönetimlerin gelişmesi için sunmaya ve ülkenin her noktasında projeler üretmeye ve başarılı yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceğini vurguladı.Yenilenebilir enerji için 30 projeye 150 milyon liraYenilenebilir enerji konusunda yerel yönetimlerden gelen projelere düşük faizli kredi destekleri verdiklerini anlatan Büyük, bu kapsamda yerel yönetimlere devam eden 30 proje için yaklaşık 150 milyon lira finansman desteği verildiğini söyledi.Katı atık yönetimi konusunda da Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile devam eden çalışmaları olduğunu belirten Büyük, özellikle son zamanlarda yenilenebilir enerjiyle ilgili çok talep gelmeye başladığını, bunlar içerisinde başta GES olmak üzere HES ve katı atıklara yönelik projeler olduğunu aktardı.Büyük, bu konuda yerel yönetimlere hibe verilmesi için çalışmaları olduğunu, bunun da plan bütçeye sunulduğunu bildirdi.Büyük'ün açıklamalarının ardından İLBANK AŞ'nin 2015-2016 yıllarına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.