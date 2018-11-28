TBMM Kit Komisyonu

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:27



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:27

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, bankanın aktif toplamlarının eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 82,3'lük artışla yaklaşık 16,4 milyar liraya ulaştığını ve kredi tutarının ise yüzde 105,5'lik artışla 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aktif toplamının, eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 82,3'lük artışla yaklaşık 16,4 milyar liraya ulaştığını ve kredi tutarının ise yüzde 105,5'lik artışla 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Kredi hacminin aktif toplamı içindeki payının yüzde 87 olduğuna işaret eden Öztop, bu oranın kalkınma/yatırım bankaları grubunda yüzde 75 ve bankacılık sektöründe ise yüzde 62 olarak görüldüğünü aktardı.Kredi portföylerinde, yüzde 47 ile enerji sektörünün en büyük payı aldığına dikkati çeken Öztop, "Bugüne kadar toplam gücü 2 bin 802 megavatlık 428 enerji yatırım projesine yaklaşık 8,3 milyar liralık kredi tahsisi yapılmıştır. Bu projelerden kurulu gücü bin 830 megavatlık 254 enerji yatırımına ise 4,6 milyar lira civarında kredi ödenmiştir. Önümüzdeki dönemde de milli enerji kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki girişimlere, destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu."Faiz gelirleri yüzde 72 arttı"Öztop, ekim ayı sonu itibarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde, yurt dışı kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kaynak tutarının 3,3 milyar dolar eş değerine ulaştığının altını çizerek, ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC), Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile kaynak teminine ilişkin çalışmaların devam ettiğini anlattı.Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası gelir tabloları hakkında bilgi veren Öztop, "Faiz gelirlerimiz, özellikle kredi hacmimizdeki artışa bağlı olarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72'lik artış göstererek 465 milyon lira seviyesine ulaşmıştır. Brüt faaliyet karı ise yüzde 56'lık artışla 271 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Eylül sonu itibarıyla dönem net karımız 28,7 milyon lira olup, kredi karşılıklarındaki artış faaliyet gelirlerinin net kara yansımasını sınırlamıştır. Takipteki krediler oranında görülen gelişme ise aktif kalitesinin iyileştiğine işaret etmektedir." ifadesini kullandı."Teknik yardım faaliyetleri"Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının, reel sektöre sağlanan finansman imkanlarının genişletilmesi amacıyla girişim sermayesi yatırımlarını da sürdürdüğünü vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Kurucu ortağı olduğumuz Türkiye Yatırım İnisiyatifi'nin alt fonu olan ve 160 milyon avro büyüklüğe sahip İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi (iVCi), portföyündeki fonlar üzerinden 52'si Türkiye'de olmak üzere farklı sektörlerdeki 70 şirkete yatırım gerçekleştirmiştir. Girişimciliğin geliştirilmesine verdiğimiz finansal desteğin yanında, sektör bilgimizi ve kalkınma bankacılığı tecrübemizi 'teknik yardım' şeklinde yurt içi ve yurt dışına sunmaktayız. 2011 yılında başlattığımız eğitim faaliyetleri çerçevesinde 104 eğitim programı düzenlenmiş ve 2 bin 124 katılımcıya eğitim verilmiştir. Yine aynı dönemde, kalkınma ajansları ile diğer kurum ve kuruluşlar için 91 değerlendirme raporu hazırlanmış, bu faaliyetler sonucu 5,2 milyon liralık gelir elde edilmiştir."Toplantıda, milletvekillerinin konuşmalarının ardından, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 2015-2016 yılı hesapları, genel görüşe sunuldu.