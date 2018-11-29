TBMM Kit Komisyonu

29 Kasım 2018 Perşembe 14:15



29 Kasım 2018 Perşembe 14:15

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2017 yılını kredi ve sigorta destek hacmi bakımından 39,3 milyar dolarla tamamladıklarını belirterek "Türk Eximbank 2018 yılını da yaklaşık 44 milyar dolarla tamamlayacak. Gelecek yıl için 48,4 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz." dedi.AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türk Eximbank'ın 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.Bankanın faaliyet ve hedeflerine ilişkin sunum yapan Yıldırım, 32 yıldır döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan ihracatçılara hizmet veren Türk Eximbank'ın sistemde mevcut 52 banka içinde kredi büyüklüğü açısından 8. sırada yer aldığını ifade etti.Yıldırım, Türkiye'deki ihracat kredilerinin yüzde 48'inin Türk Eximbank tarafından verildiğine dikkati çekerek "170 milyar dolara ulaşan ihracatımızın yüzde 25'i bankamız tarafından finanse ediliyor. 2017 yılını kredi ve sigorta destek hacmi bakımından 39,3 milyar dolarla tamamlayan Türk Eximbank, 2018 yılını da yaklaşık 44 milyar dolarla tamamlayacak. Böylece, ihracatımızın yüzde 26'sı bankamız tarafından desteklenmiş olacak. Gelecek yıl için 48,4 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu."KOBİ'lerimize öncelik veriyoruz"Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü ve ihracatını yüzde 10,2 artırdığını anımsatan Yıldırım, ihracatçılara verdikleri desteğin aynı dönemde yüzde 19 artış göstermesinin büyük başarı olduğunu söyledi.Yıldırım, bu sene sonunda da ihracata sağladıkları desteğin dolar bazında yüzde 13-14 artmasını öngördüklerine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:"Türkiye'de 70 binin üzerinde ihracatçı var ancak 3 yıldan fazla süredir ihracat yapan firma sayısı 15 bin seviyesinde. 2017 yılına 7 bin 700 ihracatçıyla başlamıştık. Bugün itibarıyla 10 bin 900 olduk, yıl sonu hedefimiz 11 bin ihracatçı firmaya ulaşmak. KOBİ'lerimize öncelik veriyoruz. Türk lirası kredilerimizi sadece KOBİ'lere kullandırıyoruz. 2017'de çalıştığımız firmaların yüzde 53'ü KOBİ iken, bugün itibarıyla bu oran yüzde 69'a yükseldi.""Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketiyiz"Türkiye İhracat Kredi Bankası olarak ihracatçıların, yurt dışı müteahhitlik projesi yapan şirketlerin ve döviz kazandırıcı faaliyette bulunanların ihtiyacı olan her türlü ürünü sunmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, kredi, sigorta ve garanti hizmetlerini tek çatıda veren bankanın aynı zamanda Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketi olduğuna işaret etti.Yıldırım, ihracatta önde gelen illerde örgütlenme çalışmaları kapsamında şube sayısını 12'ye, irtibat bürosu sayısını ise 15'e yükselttiklerini aktararak öncelikli olarak 20 şubeye ulaşmak istediklerini anlattı.İhracatçıların talepleri doğrultusunda orta ve uzun vadeli kredilerin bakiyesini artırmaya da özen gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Geçtiğimiz yıl yüzde 36 olan orta ve uzun vadeli kredi bakiyesini bilançomuzda yüzde 38'e yükselttik, bunu yüzde 40'ın üzerine taşımayı hedefliyoruz." dedi.Tarım sektörüne 200 milyon dolar ilave kaynakTarıma dayalı kredi kullanan ve bazı dönemlerde daha fazla finansmana ihtiyaç duyan ihracatçıların geçen ay bankaya bu taleplerini ilettiğini dile getiren Yıldırım, "Pamuk alımı yapmak isteyen tekstil sanayicilerimizden gelen bu talep bize makul geldi. Yeni bir çalışma başlattık. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın kamuoyuna duyurduğu gibi artık mevsiminde daha fazla ihracat kredisi kullanmak isteyen tarım sektörü ihracatçılarına öncelik tanıyacağız. Bu sene için bu amaçla 200 milyon dolar ilave kaynak ayırdık." dedi.Yıldırım, ihracatçıların kur ve döviz riskinden korunması için de gerekli çalışmaları yaptıklarına dikkati çekerek daha önce sınırlı ölçüde verdikleri kur riskine karşı korunma enstrümanları uygulamasının kapsamını genişlettiklerini söyledi.İhracatçılarla Haziran 2017 itibarıyla doğrudan çalışmaya başladıklarını anımsatan Yıldırım, "İhracatını sigorta ettirmeyen, kendisini kur riskine karşı koruma altına almayan firmaları desteklemek istemiyoruz ancak firmalarımızın geçmişten gelen alışkanlıkları var. Bunun için çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.Kredi takip oranlarının genelinin diğer bankacılık sistemine göre oldukça düşük olduğunu bildiren Yıldırım, bunda teminat mektubu şartının rol oynadığını kaydetti.