TBMM Kit Komisyonu

13 Aralık 2018 Perşembe 16:26



13 Aralık 2018 Perşembe 16:26

TBMM KİT Komisyonu'nda, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2015-2016 yıllarına ilişkin hesap ve işlemleri genel görüşe sunuldu.Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdür Vekili Sezgin Polat, yaptığı konuşmada, Doğusan AŞ'nin 1974'te yurt dışında çalışan 180 işçi tarafından 940 bin lira sermayeyle Erzincan'da kurulduğunu anımsatarak, daha sonra gerçek kişi ortak sayısının, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 kişiye ulaştığını belirtti.Polat, İller Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Erzincan İl Özel İdaresinin tüzel kişilik ortaklıklarıyla temsil edildiğini söyledi.Yatırımın 1984'te tamamlanmasıyla yıllık 25 bin ton kapasiteli, basınca dayanıklı 100-700 milimetre arası asbest karışımlı çimento boru ve eklentilerinin üretiminin başladığını anlatan Polat, gerçekleştirilen boru üretiminin önemli bir bölümünün, belediyelere tahsis edilmek üzere İller Bankasına satıldığını aktardı.Polat, süreç içerisinde Türkiye'de asbestli boru pazarının yok olduğunu ve bu nedenle şirketin 2002'de çimento boru üretimine son verdiğini ifade ederek, firmanın şu an perlit içerikli beton, çatı, yer ve duvar malzemeleri ürettiğini dile getirdi. Polat, TSE belgeli ürünlerin satışlarının fabrikadan perakende olarak ve il bayilikleri tarafından yapıldığını kaydetti.CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şirketin geçmişte ürettiği asbest karışımlı çimento boruların ciddi manada kanserojen olduğunu öne sürerek, geçmişte ürün satışının yapıldığı kurumların tespit edilip boruların değiştirilmesi gerektiğini söyledi.Sertel'in, bu ürünlerin tespiti konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu üzerine Polat, asbestin ham halinin kanserojen olduğunu, karışımlı ürünlerin insan sağlığına zararının olmadığını vurguladı.Sezgin Polat, Dünya Sağlık Örgütünün bu konuya ilişkin rapor hazırladığını belirterek, "Raporda, 'Mamül haline gelmiş asbest karışımlı çimento su borusunun insan sağlığına herhangi bir zararlı etkisi yoktur' diye kesin ifadeleri var. Asbest sadece hammadde halindeyken kesilip, parçalanmak suretiyle havaya karıştığı ve nefes yoluyla teneffüs edildiği zaman kanserojen etkisi var." diye konuştu.Daha sonra Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2015-2016 yıllarına ilişkin hesap ve işlemleri genel görüşe sunuldu.