Haberler » Güncel » TBMM, Libya Tezkeresi için olağanüstü toplanacak - Haber

TBMM, Libya Tezkeresi için olağanüstü toplanacak

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesini görüşmek üzere haftaya olağanüstü toplanacak.

28.12.2019 08:05 | Son Güncelleme: 28.12.2019 08:05 TBMM, Libya Tezkeresi için olağanüstü toplanacak

TBMM Genel Kurulu, 'ya asker gönderilmesini görüşmek üzere haftaya olağanüstü toplanacak.

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan partinin milletvekillerine gönderilen bilgilendirilme metninde, Libya'ya asker gönderilmesine onay veren tezkerenin 30 Pazartesi günü Meclis'e sunulabileceği aktarıldı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul'da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz."

Haber:  ANKARA,



Aralık, Libya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:33   SULTANGAZİ'DE BAŞIBOŞ KÖPEKLER YOLDA YÜRÜYEN GENÇ KIZA SALDIRIP ISIRDI - Haber
08:31   Arnavutköy'de iş yerinden televizyon ve bilgisayar çalan şüpheli kamerada - Haber
08:22   Arnavutköy'de iş yerinden televizyon ve bilgisayar çalan şüpheli kamerada - Haber
08:15   ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNDEN TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Haber
08:11   Arnavutköy'de motosiklet kazası kamerada - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:30   Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Haber
23:10   Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü - Haber
22:12   İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Haber
28.12.2019 08:35:29