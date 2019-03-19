TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan CHP'li Gürkan'a taziye ziyareti
EDİRNE - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, dün annesini kaybeden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a taziye ziyaretinde bulundu. Şentop, Edirne'nin İpsala İlçesi'ndeki cenaze törenine katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün hayatını kaybeden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın annesi Ümmüş Gürkan'ın cenazesine katıldı. Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Alacamustafapaşa Camii'de kılınan cenaze namazına katılan Şentop, Gürkan'a taziye dileklerinde bulundu. Anne Gürkan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İpsala Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Edirne, Cumhuriyet Halk Partisi, Genel
Kaynak: İHA