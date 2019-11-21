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TBMM Milli Savunma Komisyon üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve beraberindeki heyet Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

21.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:50TBMM Milli Savunma Komisyon üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve beraberindeki heyet Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.
TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında şirketin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği tüm hava platformları sergilenirken T-129 ATAK Helikopteri ve Gökbey Genel Maksat Helikopteri uçuş gösterisi gerçekleştirdi.
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyetle uluslararası projelere yönelik planlanan fabrikaları gezdi. Heyettekiler, Hürkuş Geliştirilmiş Eğitim Uçağı, Anka ve Aksungur İnsansız Hava Aracı Sistemleri, sertifika testleri devam eden Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, beşinci nesil savaş uçağı olarak üretilecek Milli Muharip Uçak, jet ve hafif taarruz uçağı Hürjet'i yakından görerek ürünler hakkında bilgi aldı.

İsmet Yılmaz, Ekonomi

Kaynak: AA

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