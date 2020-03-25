Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri ertelendi - Haberler

TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

25.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:10
TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri ertelendi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
TBMM Başkanı Şentop yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın ve Türkiye 'nin insanlığı derinden etkileyen korona virüs tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, küresel düzeyde yaşanan bu salgınla Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Sağlık Bakanlığın öncülüğünde ve fedakar sağlık çalışanlarının gayretiyle büyük bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı. "İşini ciddiyetle ve bilimsel titizlikle yürüten sağlık kadrolarımız ve milletimizin hayati sayılan tedbirlere riayeti sayesinde bu salgınla başa çıkacağımıza inancım tamdır" diyen Şentop, şöyle devam etti:
"Bilindiği üzere bu yıl istila ve işgal karşısında milletimizin yiğitçe direnişinin merkezi ve karargahı olan Gazi Meclisimizin 100'üncü açılış yıl dönümüdür. Bu çerçevede olmak üzere geçtiğimiz yıldan itibaren TBMM'nin himayesinde geniş istişarelerin ve değerlendirmelerin ardından çok sayıda etkinlik planlanmış, bu anlamlı dönemi dolu dolu yaşamak ve yaşatmak için çalışmalar yürütülmüştür. Dünyanın ve Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadele yürüttüğü şu aşamada, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin takviminde yeniden bir düzenlemeye gitme mecburiyeti hasıl olmuştur. Millui Mücadele'nin karargahlığını yapmış TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle planladığımız uluslararası ve ulusal sempozyumlar, konserler, çocuk buluşmaları, konferanslar, tiyatro gösterileri ve canlandırmalar, fotoğraf ve resim sergileri gibi etkinlikler, uluslararası camiadan davetlilerin hazır bulunacağı toplantılar, salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının etkilemediği belgesel gösterimleri, kitap yayınları ve medya paylaşımları planlandığı şekilde yürütülecektir."
Türkiye'nin ve dünyanın bu mücadeleyi kazanacağına ve hayatın olağan akışının devam edeceğine inandığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:
"Millet olarak coşkuyla kutlayacağımız TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü için planlanan etkinlikler de bu mücadeleden başarıyla çıkılmasının ardından daha coşkulu bir biçimde gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle evlerimizden dışarı çıkılmamasının, başta kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik olanlar olmak üzere bütün tedbirlere titizlikle riayet edilmesinin, salgının etkisizleştirilmesi amacıyla sosyal mesafeye uyulmasının hayati önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Bu tedbirlere hassasiyetle uyulmasının fedakar sağlık çalışanlarımızın ve her gün evimizde rahat edebileceğimiz üretimleri gerçekleştiren bütün emekçi kardeşlerimizin işini kolaylaştıracağını hatırda tutmalıyız. Milletimizin asli hasletlerinden olan tehlike anında birlik içinde hareket etme kabiliyetine ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde 100 yıl önce istila ve işgal tehdidi karşısında asil ve cesur bir duruş sergileyen aziz ecdadımızı, kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etme kararlılığımızın daim olması temennisiyle Cenab-ı Hak'tan milletime ve bütün insanlığa sıhhat ve selamet diliyorum."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:58: Zonguldak ve Karabük'te maske üretimi başladı - Haber 17:58: Kerkük'te koronavirüs vakası görülen kasaba karantinaya alındı - Haber 17:58: Azerbaycan'da koronavirüsten ikinci ölüm - Haber 17:57: Diyarbakır polisinden 'evde kal' klibi - Haber 17:57: Belediyeden ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara para yardımı - Haber 17:43: Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır - Spor 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber