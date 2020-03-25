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TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yıl dönümü etkinlikleri yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

25.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:34

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de 44 kişinin hayatına kaybetmesine sebep olan ölümcül yeni tip koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bir çok etkinlik için iptal veya erteleme kararı çıktı. Bu kapsamda bir erteleme kararı da TBMM'den geldi. Meclis'in 100. yıl dönümü sebebiyle yapılacak olan etkinlik ileri bir tarihe ertelendi.

KARARI, MECLİS BAŞKANI DUYURDU

23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzenlenecek olan 100. yıl kutlamalarının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis'in açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan ülkemizde de sıçrayan koronavirüs salgınının sebep olduğu vaka ve ölü sayısı günbegün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 44'e, toplam vaka sayısının ise bin 872'ye ulaştı.

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TBMM’nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel

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Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi

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