27.06.2019 08:50
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TBMM'nin çalışma süresinin uzatılması Resmi Gazete'de

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karararda, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışmalarına devam edeceği belirtilerek, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 18.06.2019 tarihli 90'ıncı Birleşiminde karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Kaynak: İHA
Türkiye , Güncel

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