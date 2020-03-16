TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında Şehzadebaşı Karakolu şehitleri anıldı
TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Şehzadebaşı Karakolu baskınının yıl dönümü için kamu spotu hazırlandı.
16.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:04
TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Şehzadebaşı Karakolu baskınının yıl dönümü için kamu spotu hazırlandı.
Kamu spotunda, Şehzadebaşı Karakol baskınının gerçekleştiği tarihe ve saat 05.45'e dikkat çekildi.
Hazırlanan videoda, "920'nin 16 Mart'ı. Uykuda kesti kafir üçümüzü, kurşuna dizdi ikimizi. 100 yıl önce İngilizler'in İstanbul'u işgal ettiği o gece Zileli Abdullah Çavuş, Reşadiyeli Onbaşı Mehmet, Şarkışlalı Ömer, Balıkesirli Nasuh ve Ödemişli Osman hunharca şehit edildiler." ifadesine yer verildi.
Videonun sonundaki mesajda ise "Tüm şehitlerimize saygı ve minnetle." denildi.
Kamu spotunda, Şehzadebaşı Karakol baskınının gerçekleştiği tarihe ve saat 05.45'e dikkat çekildi.
Hazırlanan videoda, "920'nin 16 Mart'ı. Uykuda kesti kafir üçümüzü, kurşuna dizdi ikimizi. 100 yıl önce İngilizler'in İstanbul'u işgal ettiği o gece Zileli Abdullah Çavuş, Reşadiyeli Onbaşı Mehmet, Şarkışlalı Ömer, Balıkesirli Nasuh ve Ödemişli Osman hunharca şehit edildiler." ifadesine yer verildi.
Videonun sonundaki mesajda ise "Tüm şehitlerimize saygı ve minnetle." denildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında Şehzadebaşı Karakolu şehitleri anıldı
Etiketler : Politika
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