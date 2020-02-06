TBMM Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması Alt Komisyonu

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, yasa veya yönetmeliklerle müteahhitlere daha katı sınırlama getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu kadar çok sayıda müteahhite gerek yok. Kasabı, ayakkabıcısı müteahhitlik yapıyor, sonra işin içinden çıkılamıyor, mağduriyetler çığ gibi büyüyor." dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması Alt Komisyonu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli başkanlığında toplandı.

Kendirli, Van'daki çığ düşmesi ve Sabiha Gökçen Havalimanında bir uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Birçok dilekçenin incelenmesi ve yazılan yazışmalar neticesinde geniş kapsamlı sorunlar yaşandığını belirten Kendirli, sözleşme kapsamındaki gayrimenkullerin ya hiç ya da gereği gibi teslim edilmediği için satışlarda yoğun mağduriyetlerin ortaya çıktığını dile getirdi.

Kendirli'nin kısa konuşmasının ardından Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan, komisyon üyelerine, gelen şikayetler ve bakanlığın çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Uzunoğlan, tüketicinin ön ödemeli konut satışlarında, sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden sözleşmeden cayma hakkının olduğunu, ön ödemeli konut satışlarında, konutların devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyeceğini söyledi.

Tüketicilerden gelen şikayetlere değinen Uzunoğlan, "Teslimin hiç veya gereği gibi yapılmaması, tapuların üzerinde haciz veya ipotek varken devredilmeye çalışılması, tüketici ödemelerinin teminat altına alınmaması, sözleşmenin resmi şekilde yapılmaması, yapı ruhsatı alınmaksızın tüketicilere satış yapılması, reklam, ilan ve broşürde yer alan niteliklere aykırı üretim yapılması, cayma ve sözleşmeden dönme hakkınını kullandırılmaması ve iadelerin süresi içinde yapılmaması gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarında da ciddi sorunlar yaşandığına dikkati çeken Uzunoğlan, "Satıcılar sözleşme bedellerini topladıktan sonra teslim ve ifaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmeyerek piyasadan çekilmektedir. Ekonomik dalgalanma dönemlerinde tüketicilerin ön ödemili aldıkları konutların teslimlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Fiili teslimler sağlansa bile konut üreticileri, taşınmazların üzerine ipotek teminatı göstererek kredi kullanabilmek amacıyla tapuları devretmeme yoluna gitmektedirler." bilgisini paylaştı.

Uzunoğlan, bakanlık olarak yaptıkları denetimleri de anlatarak, 2015'ten bu yana 29 şirketin toplam 49 projesinde 8 bin 212 sözleşmeyi incelediklerini, bu şirketelere 128 milyon 38 bin 328 lira idari para cezası verdiklerini kaydetti.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ise müteahhitlere sınırlama getirilmesi gerektiğini belirterek, "Projesi sağlam olan iş yapsın ama yasa veya yönetmelikle müteahhitlere daha katı bir şekilde sınırlama getirilmesi gerekir. Bu kadar çok sayıda müteahhide gerek yok. Kasabı, ayakkabıcısı müteahhitlik yapıyor, sonra işin içinden çıkılamıyor. İşi olmayan herkes müteahhitlik yapıyor ve mağduriyetler çığ gibi büyüyor. Asıl sorun burası." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA