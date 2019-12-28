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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: "Dünyayla rekabet edebilen Türkiye var"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin, iş dünyasının gelişmesiyle dünyayla rekabet edebilen bir ülke haline geldiğini belirtti.

28.12.2019 00:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:29
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, 'nin, iş dünyasının gelişmesiyle dünyayla rekabet edebilen bir ülke haline geldiğini belirtti.
Elvan, Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğince (MESİAD) bir otelde düzenlenen "28. Yıl Balosu"nda yaptığı konuşmada, derneğin, kentin gelişmesi için önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Mersin'in, limanı, lojistik imkanları ve tarımıyla yatırımcılar için Türkiye'nin en cazip kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Elvan, birlikte hareket edildiği taktirde kentteki problemlerin üstesinden gelineceğini dile getirdi.
Elvan, Türkiye'de iş dünyasının geliştiğini ifade ederek, "İş dünyasına güveniyoruz. İş dünyamız artık geçmişteki gibi değil. Dünyayla rekabet edebilen, dünyanın dört bir yanına ürettiği ürünü satabilen bir Türkiye var." diye konuştu.
Mersinli üreticilerin, dünyanın her noktasına ulaşabildiğini aktaran Elvan, "Mersin'e yönelik yapılacak her işte, atılacak her adımda birlikte olacağız, hareket edeceğiz. Biz, dedikodularla iş yapamayız. El ele, omuz omuza vereceğiz. Kent için birlikte çalışacağız. Bunu yaptığımız takdirde bizim yapamayacağımız hiçbir iş yok, her şeyi yapabiliriz. Yeter ki inanalım." dedi.
Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı ve Çeşmeli-Taşucu Otoyolu projelerini takip ettiklerini vurgulayarak, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temelinin yarın atılacağını anımsatan Elvan, bölgenin 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su da kentte çok sayıda alanda yatırımlar yapıldığını belirterek, çalışmalarda Elvan'ın desteği ve gayretinin olduğunu aktardı.
Kamu yatırımlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının da yatırımlarını sürdürdüğünü kaydeden Su, "Kamu ve özel sektör olarak önemli bir sinerji oluşturuyoruz. İlimiz kalkınıyor, inşallah çok daha hızlı kalkınmaya devam edecek." ifadesini kullandı.
Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin de katıldı.
Görme engelliler için bilgisayarlı kurs
Elvan, kentteki programı kapsamında Akdeniz Belediyesi, İŞKUR ve Akdeniz Kent Konseyi koordinasyonunda, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneğince hayata geçirilen "Görme Engellilere Yönelik Bilgisayar Kullanımı Meslek Eğitim Kursu" projesinin açılış törenine de katıldı.
Kurs merkezini gezen Elvan, gözünü siyah bantla kapatarak sesli klavye aracılığıyla bilgisayarda yazı yazdı.
Törende, Vali Su, AK Parti Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi de yer aldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan:

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Kaynak: AA


Politika

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