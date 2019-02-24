TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan Oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanlığına AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan
seçildi.
Komisyon, AK Parti Isparta
Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç
'in TBMM Başkanvekili olması dolayısıyla seçim gündemiyle MHP İstanbul
Milletvekili İsmail Faruk Aksu
başkanlığında toplandı.
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, toplantıda 24 oy alarak komisyon başkanlığına seçildi.
TBMM Başkanlığı Seçimi için toplanan Genel Kurulda, AK Parti Tekirdağ
Milletvekili Mustafa Şentop
'un TBMM Başkanvekilliğinden, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifaları okunmuştu. Genel Kurulda yapılan oylamada Mustafa Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Bilgiç'ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine ise AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan seçilmişti.
Politika
Kaynak: AA