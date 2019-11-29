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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma çıktı.

29.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:16TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma çıktı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında terör tartışması çıktı. HDP Diyarbakır Garo Paylan, muhalif olanlara karşı düşman hukuku uygulandığını ileri sürdü. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise kimsenin Kürtlere karşı olmadığını belirterek, "Dini, dili, ırkı ne okursa oldun herkes Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşıdır" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise belediye başkanlarının neden görevden alındığını sordu.

AK Parti Bursa Milletvekili Uğur Aydemir de Katırcıoğlu'na açıklama yapmak için HDP sıralarına yürüdü. Tartışmanın devam etmesi üzerine Elvan oturuma ara verdi. Ara verdikten sonra da tartışma devam etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Uğur Aydemir 'sor bakalım terörü destekleyen var mı' şeklinde soru sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise belediyle başkanlarının terör iltisakı nedeniyle görevden alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Katırcıoğlu'na "PKK terör örgütü desene. Söyle. Diyemiyorsun değil mi" ifadelerini kullandı.

Katırcıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın oturduğu bölüme gidip, PKK'yı kastederek, "Ben bunu söyledim. Niye diyemeyelim" cevabını verdi.

Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

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