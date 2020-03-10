TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Komisyon üyelerinin aralarından espirili sohbeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi Komisyon üyelerinin görüntüleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni...
10.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:35
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler KomisyonuKomisyon üyelerinin aralarından espirili sohbetiSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişiKomisyon üyelerinin görüntüleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. (8)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı
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