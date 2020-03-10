Menü
Haberler ›› Güncel ››TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı - Güncel

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Komisyon üyelerinin aralarından espirili sohbeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi Komisyon üyelerinin görüntüleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni...

10.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:35
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Komisyon üyelerinin aralarından espirili sohbeti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi
Komisyon üyelerinin görüntüleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. (8)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Güncel
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu Güncel
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu