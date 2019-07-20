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TBMM tatile girdi: Af, yargı paketi ve 3600 ek göstergede düzenleme yapılmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 11. Kalkınma Planı görüşmeleri sonunda tatile girdi. Kamuoyunda tartışılan şartlı tahliye şeklindeki 'af', yargı paketi; polis, öğretmen ve sağlık çalışanlarının maaşlarını yakından ilgilendiren "3600 ek gösterge" gündeme gelmedi.

20.07.2019 12:52 TBMM tatile girdi: Af, yargı paketi ve 3600 ek göstergede düzenleme yapılmadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 11. Kalkınma Planı görüşmeleri sonunda tatile girdi. Meclisin ikinci yasama döneminde 37 kanun çıkarılırken, kamuoyunda tartışılan şartlı tahliye şeklindeki 'af', yargı paketi; polis, öğretmen ve sağlık çalışanlarının maaşlarını yakından ilgilendiren "3600 ek gösterge" gündeme gelmedi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili de Meclis'te yasal bir düzenleme yapılmadı.

Bu arada Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar ile bazı komisyonların TBMM tatildeyken çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Kaynak: Euronews.com
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