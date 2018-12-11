TBMM Üyeler Lokantası'ndaki Yemeklerin Fiyatları Tepki Çekti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sadece milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

DANA KAVURMA PİLAVIN PORSİYONU 6 TL

Sosyal medya da paylaşılan 23 Ekim tarihli bir adisyonda dana kavurma pilavın porsiyonunun 6 TL'ye, çorbanın 1 TL'ye milletvekillerine satıldığı görülüyor. Toplam 28 TL tutan adisyonda iki kişinin yemek yediği anlaşılıyor. Tatlıların 1 ve 5 TL'ye satıldığı Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında.

Sosyal medyadaki tepkiler;