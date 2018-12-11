11 Aralık 2018, 08:35
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TBMM Üyeler Lokantası'ndaki Yemeklerin Fiyatları Tepki Çekti

TBMM'de sadece milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki yemeklerin fiyatları, sosyal medyada tepki çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sadece milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

DANA KAVURMA PİLAVIN PORSİYONU 6 TL

Sosyal medya da paylaşılan 23 Ekim tarihli bir adisyonda dana kavurma pilavın porsiyonunun 6 TL'ye, çorbanın 1 TL'ye milletvekillerine satıldığı görülüyor. Toplam 28 TL tutan adisyonda iki kişinin yemek yediği anlaşılıyor. Tatlıların 1 ve 5 TL'ye satıldığı Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında.

Sosyal medyadaki tepkiler;

Türkiye
11 Aralık 2018 Salı 08:35