TBMM'ye termal kamera kondu
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) korona virüs tedbirleri kapsamında termal kamera kondu.
24.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:44
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) korona virüs tedbirleri kapsamında termal kamera kondu.
TBMM'ye korona virüs mücadele kapsamında termal kamera kondu. Termal kamera girişte çalışanların ateşini ölçüyor. - ANKARA
TBMM'ye korona virüs mücadele kapsamında termal kamera kondu. Termal kamera girişte çalışanların ateşini ölçüyor. - ANKARA
Kaynak: İHA