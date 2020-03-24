TBMM'ye termal kamera kondu
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) korona virüs tedbirleri kapsamında termal kamera kondu.
24.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:00
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) korona virüs tedbirleri kapsamında termal kamera kondu.
TBMM'ye korona virüs mücadele kapsamında termal kamera kondu. Termal kamera girişte çalışanların ateşini ölçüyor.
(İHA)
TBMM'ye korona virüs mücadele kapsamında termal kamera kondu. Termal kamera girişte çalışanların ateşini ölçüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA