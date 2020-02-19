TBMM'ye yeni zırhlı güvenlik nizamiye binası

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Ayrancı Kapısı girişinde, zırhlı ve yüksek güvenlikli olarak tasarlanan güvenlik nizamiye binasının yapımı tamamlandı.

TBMM'den yapılan açıklamaya göre; yeni güvenlik nizamiye binası, 'açık ihale' usulüyle 2 milyon 79 bin TL'ye yaptırıldı. Bodrum ve zemin kat olmak üzere toplamda 770 metrekare kullanım alanı bulunan binada, bay- bayan giyinme- soyunma odası, duş, tuvalet, yemekhane, mescit, çay ocağı ve dinlenme salonu yer alıyor. Bina girişine 2 kapı detektörü ve X-Ray cihazı yerleştirildi. TBMM'ye ait kargo ve firma girişlerinin yapılacağı güvenlik binasında, kart alım ve kart verme bankoları da bulunacak. Tasarımında TBMM Ana Bina konseptine uygun malzemeler kullanılan binanın, çatı kaplaması bakır, dış cephesi traverten taş kaplama ve silikon cam cepheden oluşuyor. Yapımı 4 ayda tamamlanan bina, çağın ve dönemin mimarisiyle sentezlenen sanatsal bir yapı olacak şekilde, zırhlı ve yüksek güvenlikli olarak tasarlandı.