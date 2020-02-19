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TBMM'ye "zırhlı" güvenlik nizamiye binası

TBMM'nin Ayrancı Kapısı girişinde, zırhlı ve yüksek güvenlikli olarak tasarlanan güvenlik nizamiye binasının yapımı tamamlandı.

19.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:50TBMM'ye
TBMM'nin Kapısı girişinde, zırhlı ve yüksek güvenlikli olarak tasarlanan güvenlik nizamiye binasının yapımı tamamlandı.
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik nizamiye binası, "açık ihale" usulüyle, 2 milyon 79 bin liraya yaptırıldı.
Bina, nöbet kulübelerinde nöbet tutan personelin dinlenme ve ihtiyaçlarını gidermeleri için de kullanılacak.
Bodrum ve zemin kat olmak üzere toplamda 770 metrekare kullanım alanı bulunan binada, bay ve bayan giyinme soyunma odası, duş, tuvalet, yemekhane, mescit, çay ocağı, dinlenme salonu yer alıyor. Bina girişine 2 kapı detektörü ve X-Ray cihazı yerleştirildi.
Güvenlik binasında, TBMM'ye ait kargo ve firma girişlerinin yapılacağı, kart alım ve kart verme bankoları da bulunacak.
Tasarımında TBMM Ana Bina konseptine uygun malzemeler kullanılan binanın, çatı kaplaması bakır, dış cephesi traverten taş kaplama ve silikon cam cepheden oluşuyor.
Yapımı 4 ayda tamamlanan bina, çağın ve dönemin mimarisiyle sentezlenen sanatsal bir yapı olacak şekilde, zırhlı ve yüksek güvenlikli olarak tasarlandı.

Halkla İlişkiler, Ayrancı, Politika

Kaynak: AA

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