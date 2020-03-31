TBMM'ye ziyaretçi yasağının süresi uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) korona virüs salgını nedeniyle getirilen ziyaretçi yasağı uzatıldı.
31.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:40
Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) korona virüs salgını nedeniyle getirilen ziyaretçi yasağı uzatıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Mart tarihine kadar TBMM'ye ziyaretler yasaklanmıştı. Meclise giriş yasağı 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı. - ANKARA
Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Mart tarihine kadar TBMM'ye ziyaretler yasaklanmıştı. Meclise giriş yasağı 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı. - ANKARA
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Kaynak: İHA