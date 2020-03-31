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TBMM'ye ziyaretçi yasağının süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) korona virüs salgını nedeniyle getirilen ziyaretçi yasağı uzatıldı.

31.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:40
TBMM'ye ziyaretçi yasağının süresi uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) korona virüs salgını nedeniyle getirilen ziyaretçi yasağı uzatıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Mart tarihine kadar TBMM'ye ziyaretler yasaklanmıştı. Meclise giriş yasağı 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Politika
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