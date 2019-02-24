TBMM Yeni Başkanını Seçti (4)

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP SEÇİLDİ<br><br>Genel Kurul'da, üçüncü tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 542 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/milletvekili/' title='Milletvekili'>Milletvekili</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-sentop/' title='Mustafa Şentop'>Mustafa Şentop</a> 336, CHP İstanbul <a class='keyword' href='/milletvekili/' title='Milletvekili'>Milletvekili</a> <a class='keyword' href='/engin-altay/' title='Engin Altay'>Engin Altay</a> 124, İYİ Partili <a class='keyword' href='/gaziantep/' title='Gaziantep'>Gaziantep</a> Milletvekili <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/imam-huseyin-filiz/' title='İmam Hüseyin Filiz'>İmam Hüseyin Filiz</a> 33, HDP İzmir Milletvekili <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/serpil-kemalbay/' title='Serpil Kemalbay'>Serpil Kemalbay</a> 46 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 301 oyu geçen <a class='keyword' href='/mustafa-sentop/' title='Mustafa Şentop'>Mustafa Şentop</a>, meclis başkanı seçildi.<br><br>Üçüncü tur oylamada 301'i geçen Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçildi.