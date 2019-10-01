Haberler » Politika » Haber

TBMM yeni yasama dönemine başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemine başladı.

01.10.2019 21:48TBMM yeni yasama dönemine başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemine başladı.

TBMM'nin 27. Dönem üçüncü yasama yılı sebebiyle TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verildi. Ev sahipliğini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, parti Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, yabancı misyon şefleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınlara kendi elleriyle köfte ikram ettiği görüldü. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
23:53 Liderlerden otobüste selfie
23:21 TBMM yeni yasama dönemine başladı
22:33 Cumhurbaşkanı erdoğan'dan '50+1' barajına ilişkin açıklama
22:13 Bakan akar: harekata hazırız, bu işin şakası yok
22:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinede revizyonu yok"
21:48 TBMM yeni yasama dönemine başladı
21:39 Bakan koca: elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklanacak