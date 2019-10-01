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TBMM yeni yasama dönemine başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemine başladı.

01.10.2019 22:00TBMM yeni yasama dönemine başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemine başladı.
TBMM'nin 27. Dönem üçüncü yasama yılı sebebiyle TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verildi. Ev sahipliğini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, parti Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, yabancı misyon şefleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınlara kendi elleriyle köfte ikram ettiği görüldü.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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