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TBMM yeni yasama yılına başlıyor

TBMM yeni yasama yılına başlıyor.

26.09.2019 16:15
TBMM yeni yasama yılına başlıyor. Meclis, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından 1 Ekim Salı günü yeni yasama yılına başlıyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın ilk birleşimini açarak, sunuş konuşması yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Genel Kurula hitap edecek. EfektYasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında meclise ziyaretçi kabul edilmeyecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, akşam da bir resepsiyon verecek.
(İHA)
TBMM yeni yasama yılına başlıyor

Mustafa Şentop, Güncel

Kaynak: İHA

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