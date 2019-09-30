Haberler » Politika » Haber

TBMM yeni yasama yılına hazır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına hazırlandı.

30.09.2019 11:39TBMM yeni yasama yılına hazır
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına hazırlandı.

TBMM'de yaklaşık iki buçuk aylık aradan sonra üçüncü yasama yılı başlıyor. Yeni yasama yılı için ilk tören saat 14.00'te TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. TBMM Genel Kurulu saat 15.00'de açılacak. Genel Kurul'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşması yapacak. Akşam ise tören salonunda TBMM Başkanı Şentop'un ev sahipliğinde resepsiyon verilecek. - ANKARA

Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
15:53 Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
15:41 KKTC Başbakanı Tatar: "Tatar oğlu Tatar'ım herkese kafa tutarım"
15:24 AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketini Meclis Başkanlığına...
15:20 Su Ürünleri Kanununda değişiklikler öngören teklif TBMM'de
15:18 Antalya'da CHP'li meclis üyesinden şehidin isminin sokağa verilmesine şerh
15:06 Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketi Mecliste
14:30 İbrahim kalın, uludağ üniversitesi'nin yeni yıl açılış törenine katıldı