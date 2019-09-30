Haberler » Politika » Haber

- TBMM yeni yasama yılına hazır

- TBMM yeni yasama yılına hazırANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hazırlandı.

30.09.2019 11:48
- TBMM yeni yasama yılına hazır
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hazırlandı.
TBMM yaklaşık iki buçuk ay aradan sonra üçüncü yasama yılı için açılıyor. TBMM üçüncü yasama yılı için ilk tören TBMM'de bulunan Atatürk anıtına çelenk konması ile başlayacak. Atatürk anıtındaki tören saat 14'te gerçekleştirilecek. TBMM Genel Kurulu saat 15'te açılacak. Genel Kurul'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşması yapacak ve sözü açılış konuşması yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verecek.
Akşam ise Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Şentop'un ev sahipliğinde resepsiyon verilecek.
- TBMM yeni yasama yılına hazır

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
15:53 Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
15:41 KKTC Başbakanı Tatar: "Tatar oğlu Tatar'ım herkese kafa tutarım"
15:24 AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketini Meclis Başkanlığına...
15:20 Su Ürünleri Kanununda değişiklikler öngören teklif TBMM'de
15:18 Antalya'da CHP'li meclis üyesinden şehidin isminin sokağa verilmesine şerh
15:06 Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketi Mecliste
14:30 İbrahim kalın, uludağ üniversitesi'nin yeni yıl açılış törenine katıldı