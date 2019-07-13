13.07.2019 14:28
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TBP Genel Başkan Yardımcısı Osman Akgül, Afyonkarahisar'da

TBP Genel Başkan Yardımcısı Osman Akgül, Afyonkarahisar

Türk Birliği Partisi (TBP) Genel Başkan Yardımcısı Osman Akgül, partisinin yeni teşkilatlanan Afyonkarahisar İl Başkanlığı örgütüyle bir araya geldi.

Türk Birliği Partisi (TBP) Genel Başkan Yardımcısı Osman Akgül, partisinin yeni teşkilatlanan Afyonkarahisar İl Başkanlığı örgütüyle bir araya geldi.
Bir kafede düzenlenen programa, TBP Afyonkarahisar İl Başkanı Kadir Uysal, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.
Akgül, programda yaptığı konuşmada, partilerine Türkiye'nin her yerinde teveccüh gösterildiğini savunarak, Türk siyasetine yeni bir soluk getireceklerini söyledi.
İl Başkanı Kadir Uysal da TBP'ye Afyonkarahisar'ın her noktasından katılım olduğunu, kısa sürede tüm ilçelerde teşkilatlanacaklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından Akgül, yöneticilere plaket ve sertifikalarını verdi, parti rozeti taktı.
Kaynak: AA
Uysal, Afyon, Güncel

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