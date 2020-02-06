TBV/Engin: Block chainde başarı hikayelerine ihtiyacımız var

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Genel Sekreteri Çağdaş Ergin, Blockchain Türkiye Platformu'nun (BCTR) "çok önemli bir başarıyı kısa sürede" yakaladığına dikkat çekerek, "Bugüne kadar çalışma gruplarımızın büyük özveri ile hazırladıkları yedi rapor yayımladık ancak bu yeterli değil. Bizim başarı hikayeleri üretmeye ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye Bilişim Vakfı'nın 2018 yılında, kar amacı gütmeyen bir inisiyatifi olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) üyeleri ile gerçekleştirdiği "2020 Vizyon Toplantısı" etkinliğinde, 2020 yılı çalışma planı ve hedeflerini paylaştı.

BCTR, 2020 yılında üyeleri arasındaki sinerji ile ortak projeler yaratmak ve bu projelerden en az bir başarı hikayesi üretmeyi amaçlarken, bu süreçte girişimcilik ekosistemi ile yakın ilişkiler kurmayı da hedefliyor.

Platform, bir fikrin veya uygulamaya geçirilmiş bir projenin hem Türkiye'den hem de yurt dışından yatırım almasını hedefleyecek ve yatırım alan projelerin büyümesi ve daha geniş çerçevede kullanıcılar ile buluşması için de çalışacak.

Blockchain Türkiye Platformu'nun (BCTR), üyeleri ile gerçekleştirdiği "2020 Vizyon Toplantısı" nda konuşan Ergin, "Blockchain alanına kendisini adamış, bu alanda çalışan fikirlerin ve projelerin yatırımcılar ile buluşmasını sağlayabilirsek, potansiyel kullanıcıları ile buluşturup bu gelişmelerin ekosistemde yer almasına katkı verebilirsek gerçekten bir başarı hikayesi yaratmış olacağız. Bu kolay bir süreç değil ancak BCTR'nin bunu hayata geçirebilecek tüm paydaşlara sahip olması en büyük avantajımız" dedi.

BCTR Yürütme Kurulu adına konuşan DefineX Kurucusu ve CEO'su Tolga Ulutaş da, "BCTR için sadece bir başarı hikayesi üretmek yeterli değil, biz bu sene blockchain alanında Türkiye'nin önde gelen bilgilendirme ve eğitim platformu olmayı da hedefliyoruz. Bu hedefimiz için bu sene üniversite blockchain kulüpleri ile daha yakın ilişkiler kuruyoruz, girişimlerin çalışma grubu toplantılarımızda daha aktif olmasını hedefliyoruz ve sadece gençleri değil, tüm istekli ve meraklı kesimleri harekete geçirmek için etkinlik, seminer ve eğitim programlarımızın sayısını artıracağız" dedi.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan BCTR Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta, "2020 bizim için çıtayı yükselttiğimiz bir sene oluyor. Uluslararası ilişkileri geliştirmek ve küresel etkinlikleri daha yakından takip etmeyi hedefliyoruz. İçerik noktasında çalışmalarımız bir kütüphane niteliği kazanıyor. Blockchain ekosistemine gönül vermiş ve içerik üretmek isteyen herkesi BCTR'ye bekliyoruz." dedi.

BCTR, 2020 yılı boyunca her ay iki ya da daha fazla etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler bctr.org sitesi üzerinden duyurulacak. Ayrıca platformun faaliyetleri İstanbul dışındaki illerde de gerçekleşecek. (Fotoğraflı)