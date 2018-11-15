Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri"ne değer görülen kişi ve kurumlar belirlendi.
Vakıftan yapılan yazlı açıklamaya göre, TBV'nin çalışma alanları içinde yer alan konular da dahil tüm sağlık alanında toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın arttırılması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca bu alanda verilen hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenen "Türk Böbrek Vakfı 5. Medya Ödülleri", 26 Kasım'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk
'in başkanlığını üstlendiği jüri, Prof. Dr. Mustafa Akıncı
, Prof. Dr. İsmet Nane, Prof. Dr. Aydın
Türkmen, Prof. Dr. Harun Arbatlı, televizyoncu Lütfiye Pekcan
ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Genel Sekreteri Sibel Güneş
'ten oluşuyor.
-Ödül alan isimler
Yazılı basın, görsel basın ve internet medyası olmak üzere 3 ana kategori ile haber-araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vak'a-inceleme alt kategorilerinde değerlendirilen haberlerler arasında ödüle layık görülen isim ve kurumlar şunlar:
Yazılı Basın Haber-Araştırma Dalında, "15 Temmuz Gazisi Robotla Ayağa Kalktı" başlıklı haberiyle, Sabah
gazetesinden Gül Kireklo
Yazılı Basın Yazı Dizisi-Konu Dalında, "Akrilamid Tehdidi" başlıklı haberiyle Milliyet
gazetesinden Mert İnan
Yazılı Basın Vak'a-İnceleme Dalında Habertürk
gazetesinde yaptığı "İkişer Nakille Bebek
Sahibi Olan Çift" başlıklı haberiyle Habertürk TV
ve Haberturk.com'dan Ceyda Erenoğlu
Yazılı Basın Dergi Röportaj Dalında "Akciğer Kanserinde Sigara Hala Önemli Bir Risk Faktörü" başlıklı haberiyle Popüler Sağlık Dergisinden Zeynep Çetinkaya Televizyon
Haber-Araştırma Dalında " Van
'da Hasta Kurtarma Operasyonu' başlıklı haberiyle ATV'den Işıl Açıkel
Televizyon Röportaj Dalında Kanal D
'de yaptığı 'Organ Bağışı İçin Stüdyoya Girdiler' başlıklı haberiyle TGRT Haber'den Özay Erad
Televizyon Vak'a-İnceleme Dalında "Kalp Nakli Bekleyen Çocuklar" başlıklı haberiyle TRT'den Fatma Demir
Turgut
İnternet Haber-Araştırma Dalında " Küba
'nın kanser aşıları ne kadar etkili?' başlıklı haberiyle Ntv.com.tr'den Tülay Karabağ
İnternet Röportaj Dalında "Sağlıklı Bir Şehir Nasıl Olmalı? Yaşadığınız Şehir Size Kilo Aldırıyor mu?" başlıklı haberiyle Sozcu.com.tr'den Eser Akgül
İnternet Vak'a-İnceleme Dalında "Duru Ameliyat İçin Gün Bekliyor" başlıklı haberiyle Haberturk.com'dan Demet Demirkır ödüle değer bulundu.
Ayrıca Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu tarafından, toplumda sağlık bilincinin gelişmesine yönelik yaptıkları haberlerle Anadolu Ajansı
, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı
'na da TBV teşekkür plaketi takdim edilecek.
Öte yandan törende, sağlık haberciliği alanında 20. yılını dolduran basın mensuplarına da "Onur Ödülü
" verilecek.
TV
15 Kasım 2018 Perşembe 10:41