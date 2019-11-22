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TBWAGrup Istanbul CEO'su Kayımtu'ya Stevie Awards'dan 3 ödül

TBWAGrup Istanbul Üst Yöneticisi (CEO) Burcu Özdemir Kayımtu, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen Stevie Awards'dan 3 ödülle döndü.

22.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:36TBWAGrup Istanbul CEO'su Kayımtu'ya Stevie Awards'dan 3 ödül
TBWAGrup Istanbul Üst Yöneticisi (CEO) Burcu Özdemir Kayımtu, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen Stevie Awards'dan 3 ödülle döndü.
TBWAGrup Istanbul'dan yapılan açıklamaya göre, TBWAGrup Istanbul Üst Yöneticisi (CEO) Burcu Özdemir Kayımtu, 16. İş Kadınları Stevie Awards kapsamında 3 ödüle layık görüldü. İş dünyasında zirvede olan kadın girişimcilerin ve yöneticilerin ödüllendirildiği 16. İş Kadınları Stevie Awards töreni New York'ta gerçekleştirildi.
Burcu Özdemir Kayımtu, reklam sektörü ve iş dünyası için değişim yaratma vizyonu ile gerçekleştirdiği ilkler ve örnek olacak inisiyatiflerle "Yılın En Yenilikçi İş Kadını, Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler" kategorisinde altın ve "Yılın Kadın Yöneticisi, Ticari Hizmetler" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Kayımtu, "Yılın İş Kadını, Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler" kategorisinde de bronz ödülün sahibi oldu.
16. İş Kadınları Stevie Awards'a 25 ulustan, 90 farklı kategoride 1500'ün üzerinde başvuru yapıldı. Organizasyondan 3 ödülle dönen Burcu Özdemir Kayımtu, 2019 yılında hayata geçirdiği yenilikçi girişimlerle, veri ve teknolojiyi yaratıcılıktan ödün vermeden iş modeline entegre ederek yeni nesil müşteri ihtiyaçlarına karşılık veren çalışmalara imza attı.

Burcu Özdemir, İstanbul, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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