Tcdd: "Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme Marmaray Seferleri Geçici Süreyle Durduruldu"

Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, bugün saat 17.56 itibari ile İstanbul
'da Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında işlemekte olan Marmaray
tren seferlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (11.12.2018) tarihinde trafiği kumanda eden sinyal sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle İstanbul'da Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında işlemekte olan Marmaray tren seferlerine, saat 17.56'dan itibaren geçici bir süre ara verilmiştir. Söz
konusu arıza giderilerek, tren seferlerine en kısa sürede yeniden başlatılacaktır" denildi. - ANKARA
Türkiye,İstanbul,Marmaray
11 Aralık 2018 Salı 21:12