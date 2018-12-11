11 Aralık 2018, 21:12
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Tcdd: "Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme Marmaray Seferleri Geçici Süreyle Durduruldu"

Tcdd: "Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme Marmaray Seferleri Geçici Süreyle Durduruldu"

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, bugün saat 17.56 itibari ile İstanbul’da Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında işlemekte olan Marmaray tren seferlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, bugün saat 17.56 itibari ile İstanbul'da Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında işlemekte olan Marmaray tren seferlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (11.12.2018) tarihinde trafiği kumanda eden sinyal sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle İstanbul'da Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında işlemekte olan Marmaray tren seferlerine, saat 17.56'dan itibaren geçici bir süre ara verilmiştir. Söz konusu arıza giderilerek, tren seferlerine en kısa sürede yeniden başlatılacaktır" denildi. - ANKARA Türkiye,İstanbul,Marmaray
11 Aralık 2018 Salı 21:12