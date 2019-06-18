18.06.2019 23:00
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TCDD: Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arası tren trafiğine kapandı

TCDD: Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arası tren trafiğine kapandı

DEVLET Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları 151-170 ile 151-420'inci kilometre arasının saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapandığını açıkladı.

DEVLET Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), Bilecik- Arifiye Demiryolu Doğançay- Alifuatpaşa istasyonları 151-170 ile 151-420'inci kilometre arasının saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapandığını açıkladı.
TCDD'den yapılan açıklamada, gerçekleşen aşırı yağış nedeniyle Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları arasındaki 151-170 ile 151-420'inci kilometreler arasında demiryolu platformunun boşaldığının fark edilmesi üzerine söz konusu kilometrelerin bugün saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapandığı aktarıldı.
YOLCULAR KARAYOLUYLA TAŞINIYOR
Kapanan hattın açılması için çalışmaların devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Eskişehir ve İstanbul yönünden gelen yüksek hızlı trenlerdeki yolcuların seyahatleri, Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arasında karayoluyla sağlanmaktadır" denildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Arifiye, Bilecik, Alifuatpaşa, Güncel

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