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TCDD'den ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Konya-Ulukışla-Adana-Toprakkale-Fevzipaşa-İslahiye, Fevzipaşa-Narlı-Başpınar, Köprüağzı-Kahramanmaraş demiryolu hat ve istasyonlarında 14-21 Nisan'da otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

10.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:10
TCDD'den ilaçlama uyarısı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Konya-Ulukışla-Adana-Toprakkale-Fevzipaşa-İslahiye, Fevzipaşa-Narlı-Başpınar, Köprüağzı-Kahramanmaraş demiryolu hat ve istasyonlarında 14-21 Nisan'da otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.
TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor.
Bu nedenle, demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları ve bölgede arıcılık faaliyeti gerçekleştirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor.
Söz konusu ilaçlama programı şöyle:
14 Nisan, Adana-Toprakkale-Fevzipaşa-İslahiye arası
15 Nisan, Fevzipaşa-Narlı-Başpınar-Köprüağzı-Kahramanmaraş arası
16 Nisan, Kahramanmaraş-Köprüağzı-Fevzipaşa arası
17 Nisan, Fevzipaşa-Adana arası
18 Nisan, Adana-Yenice-Ulukışla arası
19 Nisan, Ulukışla-Karaman arası
20 Nisan, Karaman-Konya arası
21 Nisan, Konya-Karaman-Konya arası

Kaynak: AA

Etiketler: Fevzipaşa, Konya, Adana, Güncel
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