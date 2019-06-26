TCDD'DEN MARMARAY AÇIKLAMASI

KADIKÖY'de Marmaray
'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü. Vagonlar bir süre açılmayınca panikleyen 1 kişi bayılırken vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı. Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy
istikametine seferler normale döndü. Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arızayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün (26 Haziran 2019) Marmaray hattı Gebze- Halkalı
arasında işlemekte olan 10029 sefer sayılı tren seti saat 10.35'te Suadiye
İstasyonu çıkışında arızalanmıştır. Arızaya müdahale sırasında yolcuların trenin imdat frenlerini çekmeleri nedeniyle tren seti kitlendiğinden arızanın giderilmesi mümkün olmamıştır. Trende bulunan yolcular, polis ve itfaiye desteğiyle tahliye edilerek Suadiye İstasyonuna gelmeleri sağlanmıştır. Tahliye sırasında, bir yolcumuz kolunu çarparak tedaviye ihtiyaç duymayacak şekilde hafif şekilde yaralanmıştır. Olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılan Marmaray hattında, arızalı tren setinin hattan çekilmesiyle birlikte saat 13.35'ten itibaren normal tren işletmeciliğine geçilmiştir."
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu
-Trenden inen vatandaşlar
-Raylarda yürüyenler
- Aktüel görüntüler
-Yaralıların ambulansa alınması
-İstasyondan detaylar
-Vatandaşlarla röp
- İstanbul