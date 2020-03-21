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TCDD'den sağlık personellerine destek

TCDD'den sağlık personellerine destek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'ye bağlı trenlerdeki çalışanlar ve yolcular, sağlık personellerine 'alkış' desteğine kayıtsız kalmadı.

21.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:27
TCDD'den sağlık personellerine destek
ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'ye bağlı trenlerdeki çalışanlar ve yolcular, sağlık personellerine 'alkış' desteğine kayıtsız kalmadı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş'ye bağlı trenlerdeki çalışanlar ve yolcular, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sağlık personellerine 'alkış' destek çağrısına kayıtsız kalmadı. Çalışanlar ve yolcular çağrının 3'üncü gününde akşam saat 21.00'de yolculuk esnasında, alkışlarla sağlık çalışanlarına destek oldu. TCDD’den sağlık personellerine destek

Kaynak: İHA

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TCDD'den sağlık personellerine destek
Etiketler : Türkiye, Genel

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