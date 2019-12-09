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TCDD'den vatandaşlara 'yüksek voltaj' uyarısı

Adana'da, yapımı tamamlanan Karaisalıbucağı-Belemedik demiryolu hattına 13 Aralık'tan itibaren elektrik verileceği bildirildi.

09.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:56TCDD'den vatandaşlara 'yüksek voltaj' uyarısı
'da, yapımı tamamlanan Karaisalıbucağı-Belemedik demiryolu hattına 13 'tan itibaren elektrik verileceği bildirildi.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, inşası tamamlanan Karaisalıbucağı-Belemedik arası demiryolu elektrifikasyon hattına 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren 27500 volt gerilim verileceği belirtildi.

Açıklamada, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu vurgulanarak vatandaşların dikkatli olması istendi. - ADANA

Aralık, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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