Tcdd'den Yüksek Gerilim Uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları (TCDD), Kütahya-Gökçedağ (Balıkesir
) hat kesimi için yüksek gerilim uyarısı yapıldı.
TCDD'den yapılan açıklamada, Kütahya-Gökçedağ (Balıkesir) hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulması kapsamında, inşaatı tamamlanan Değirmisaz (Kütahya)-Gökçedağ (Balıkesir) istasyonları arası demiryolu hattına 19 Aralık
'tan itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği belirtildi.
Açıklamada, "Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir." ifadesi kullanıldı.
Aralık,Türkiye,Kütahya,Balıkesir
Kaynak: AA