Tcdd'den "Yüksek Gerilim" Uyarısı

Kaynak: İHA

Çiftehan-Belemedik arasındaki demiryolu elektrifikasyon hattına, yüksek voltajda gerilim verileceği uyarısında bulundu.TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapımı tamamlanan Çiftehan-Belemedik arası demiryolu elektrifikasyon hattına 15 Nisan 2019 tarihinden itibaren 27500 volt gerilim verileceği bildirildi.Açıklamada, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu uyarısı yapıldı. - ADANA