TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın Çorlu Tren Kazasıyla İlgili İlk Kez Konuştu!

"YAĞIŞ BİLGİSİNİ METEOROLOJİDEN ALAMADIK"

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Üst Komisyon Toplantısı'nda konuşan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, kazanın olduğu yerle ilgili meteorolojiden kendilerine bilgi gelmediğini belirterek, "Kazanın yaşandığı bölge maalesef il ve ilçe merkezinde olan bir yer değil, onun için yağış bilgisini meteorolojiden alamadık. En yakın yer olan Çorlu'ya 2,8 kilogram yağış düşerken kazanın yaşandığı bölgeye 70 kilogram yağmış" dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ölçümlerinin il ve ilçe merkezlerine yönelik olduğunu belirten Apaydın, şunları söyledi:

"BİLGİ ALAMADIK"

"Meteorolojinin uyardığı, sadece il ve ilçe merkezlerindeki meteorolojik istasyonlar. Bizim burası maalesef il ve ilçe merkezinde olan bir yer değil. O nedenle buranın yağış bilgisini meteorolojiden alamadık. En yakın yer Çorlu, orada da 2,8 kilogram. Çorlu'ya bu kadar yağmışken öbür tarafa 70 kilogram yağmış. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ölçümler yapıyor ancak bize verilen ölçümler kaza yerine 10.5 kilometre mesafedeki Çorlu ilçesine ait ölçümler. Çorlu istasyonuna metrekareye 2.8, 15,5 kilometre mesafedeki Muratlı'ya ise 32.4 kilogram yağış düşmüş. Ancak kaza mahallinde İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Bilimleri Meteoroloji Mühendisliği bölümüne bir araştırma yaptırdık. Bu bölgede 14.00 ve 15.00 saatleri arasında metrekareye 62.48 kilogram yağış düşüyor, 1.5 saatte ise yaklaşık 70 kilogram yağış düşüyor o bölgeye. Biz bugüne kadar buna benzer ani ve etkili yağışlar nedeniyle çok sayıda sorunla karşılaştık ama herhangi bir kaza yaşanmamıştı."

"HAT 1873 YILINDA İNŞA EDİLDİ"

TBMM KİT Üst Komisyon Toplantısı'nda CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP sözcüsü Atila Sertel ve CHP'li diğer milletvekillerinin Çorlu Tren Kazası üzerine yönelttiği sorulara cevap veren TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın önemli açıklamalar yaptı.

Kazanın meydana geldiği hattın Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1873 yılında inşa edildiğini ve 145 yıldır işletildiğini belirten İsa Apaydın, şöyle devam etti:

"Kazanın olduğu bölgede 2011 yılında yol yenileme çalışması yapıldı. Hattın rutin bakımıyla ilgili olarak da Yol Bakım Şefliği 16 Mayıs 2018 tarihinde yaya kontrolü, 4 Temmuz 2018 tarihinde lokomotif ile yol kontrolü, 2-3-5 ve 7 Temmuz 2018 tarihinde motorlu demiryolu aracı ile toplam altı kez yol kontrolü yapmıştır. Yağışın olduğu bölgelerde sürekli kontrole çıkarlar ve bunu 6 kez yapmış arkadaşlar o ay içerisinde. Bakım-onarım müdürü, görevlisi kontrol planına göre bir kere lokomotifle kontrol, iki haftada bir de yol bakım makinasıyla yol kontrolünü yapması gerekiyor, bunları da yapıyor, en son 28 Haziran 2018 tarihinde bakım onarım müdürü de kontrol işlemini gerçekleştiriyor. Tabii, bakım açısından sabah buradan 6 tane tren geçiyor. Yani sabah 6'da başlıyor, 2 tane yolcu treni… Kaza yapan yolcu treni buradan sabah saat 10:40'ta geçiyor. Aşırı yağışın olduğu saatlerden sonra bölgeden geçen ilk trenimiz de yolcu treni oluyor."

Kazanın yaşandığı yerdeki menfezle ilgili de kamuoyunda çok sayıda bilginin yer aldığını belirten TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, "Menfezin ebatlarıyla ilgili kamuoyunda çok bilgi yer aldı. Biz DSİ Bölge Müdürlüğü'ne menfezin büyüklüğüyle ilgili olarak bir tespit yaptırdık. Bu menfez büyüklüğü 500 yıllık bir debiyi de kaldırabilecek bir yapıda olduğu tespit edildi. Kazanın yaşandığı menfezle ilgili şimdiye kadar hiçbir sorun çıkmamış ta ki kazanın yaşandığı güne kadar" diye konuştu.