Haberler » Güncel » TCDD Genel Müdürü Uygun, Samsun-Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu - Haber

TCDD Genel Müdürü Uygun, Samsun-Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Samsun-Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu.

06.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:02 TCDD Genel Müdürü Uygun, Samsun-Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Samsun- demir yolu hattında incelemelerde bulundu.
Yenileme çalışması devam eden hatta yetkililerden bilgi alan Uygun, Samsun'dan çıkıp Sivas'a giden trende demir yollarını ve istasyonları bizzat yerinde kontrol etti.
Bu kapsamda Amasya Garı'nı da ziyaret eden Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenileme çalışmalarında sona gelindiğinin altını çizerek, "Bugün sabah Samsun'dan Amasya'ya, Samsun Kalın Demiryolu hattımızın modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının sonuna doğru yaklaştığımız için bir inceleme turu yaptık. Sonuna yaklaştık, inşallah önümüzdeki yakın zamanda da açılışını gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon projelerinde bir tanesi, zorlu bir çalışma gerçekleşti. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Amasya'daki incelemelerini tamamlayan Uygun, hattın tamamını kontrol etmek için ekibiyle birlikte Sivas'a giden trenle tura çıktı.

Ali ihsan, Türkiye, Samsun, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:54   Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Haber
19:54   UMH: "Sirte'ye ilerleyen Hafter güçleri püskürtüldü" - Haber
19:52   Çelik: "(FETÖ) Her terör gurubunun içine sızabilen, saklanabilen bir yapı" - Haber
19:52   AK Parti MKYK toplantısı sona erdi - Haber
19:49   Kütahya'da okullara kar tatili - Haber
19:01   Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Haber
18:59   Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Haber
18:45   İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haber
18:32   Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
6.01.2020 19:57:32