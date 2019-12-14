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TCDD'nin Ankara Polatlı'daki taşınmazı satılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne ait Ankara'nın Polatlı ilçesindeki taşınmazı satılacak.

14.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:40TCDD'nin Ankara Polatlı'daki taşınmazı satılacak
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne ait 'nın ilçesindeki taşınmazı satılacak.
TCDD'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mülkiyeti TCDD'ye ait Ankara'nın Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki taşınmazın satışı gerçekleştirilecek.
Satış ihalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile yapılacak. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.
Söz konusu ihale için geçici teminat miktarı 50 bin lira olarak belirlenirken, ihale 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye, Polatlı, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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