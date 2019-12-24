TCDD Taşımacılık A.Ş. personel alımı ilanı yayınlandı? TCDD 263 personel alacak! TCDD başvuru nasıl yapılır? TCDD başvuru ne zaman?

TCDD personel alımını bekleyenlerin merakla beklediği TCDD personel alımı ilanı yayınlandı. TCDDD başvuru nasıl yapılır? TCDD başvuru ne zaman? TCDD başvuru şartları gibi detayların yer aldığı ilan ile adaylar TCDD 263 personel alımına başvuru yapabilirler. İşte adayların yapması gerekenler…

TCDD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TCDD Taşımacılık A.Ş personel alımı başvuruları 26 Aralık - 30 Aralık arası yapılacak.

TCDD PERSONEL ALIMI

TCDD Taşımacılık A.Ş HANGİ BRANŞLARDA KAÇ PERSONEL ALACAK?

1.MAKİNİST İŞÇİ

Şirketimiz işyerlerine Makinist İşçi olarak işe alınacak 79 işçi için işgücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

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2. TEZGAH MAKİNE VE TALAŞLI İMALAT İŞÇİSİ

Şirketimiz işyerlerine Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi olarak işe alınacak 29 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar.

Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

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3.LOKOMOTİF TAMİRCİSİ

Şirketimiz işyerlerine Lokomotif Tamircisi olarak işe alınacak 23 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar.

Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

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4.ELEKTRİKÇİ

Şirketimiz işyerlerine elektrikçi olarak işe alınacak 27 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar. Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

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5. MOTOR TAMİRCİSİ

Şirketimiz işyerlerine Motor Tamircisi olarak işe alınacak 23 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar.

Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

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6.KAYNAKÇI

Şirketimiz işyerlerine KAYNAKÇI olarak işe alınacak 29 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar.

Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

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7. MEKANİK VASITA TESİS, CİHAZ VE VİNÇ OPERATÖRÜ

Şirketimiz işyerlerine Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü olarak işe alınacak 1 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar.

Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

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