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TCDD Taşımacılık AŞ'den "YHT'lerde erişim engeli" iddialarına yalanlama

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce, yüksek hızlı trenlerde (YHT) kullanıma sunulan internet bağlantısı üzerinden bazı gazete ve haber sitelerine girişin yasaklandığına yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

05.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:34 TCDD Taşımacılık AŞ'den
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce, yüksek hızlı trenlerde (YHT) kullanıma sunulan internet bağlantısı üzerinden bazı gazete ve sitelerine girişin yasaklandığına yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında "YHT'lerde bazı gazete ve haber sitelerine erişimin engellendiğine" ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.
İnternet sitelerine erişimle ilgili engellemelerin yetkili mahkemelerin kararı ve bu kararı uygulayan ilgili kamu birimlerince sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Bunun dışında, Genel Müdürlüğümüzce YHT'lerde verilen internet hizmetinde, gazete ve internet sitelerine erişimle ilgili herhangi bir kısıtlama yapılması söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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