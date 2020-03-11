TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici...
TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.
11.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:53
TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul- Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İHA
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