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TCDD, tren seferlerini düşürdü

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal temasın azalması yönündeki uyarıların ardından trenlerdeki yolcu sayısında önemli düşüş yaşanmasını gerekçe göstererek bazı seferlerin iptaline karar verildiğini bildirdi.

28.03.2020 00:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:22
TCDD, tren seferlerini düşürdü

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal temasın azalması yönündeki uyarıların ardından trenlerdeki yolcu sayısında önemli düşüş yaşanmasını gerekçe göstererek bazı seferlerin iptaline karar verildiğini bildirdi.

TCDD'den ilgili işletme müdürlüklerine gönderilen yazıda, "Ülkemizde ve dünyada Koronavirüsün (Covid-19) salgın halinde yayılmasının önlenmesi için sosyal temasın azalması nedeniyle işletilmekte olan ana hat ve bölgesel trenlerin yolcu sayısında önemli düşüşler yaşanmaktadır. Bu nedenle, mücbir sebep sayılarak 30.03.2020 tarihinden itibariyle aşağıda belirtilen tren seferlerinin ikinci bir emre kadar iptali planlanmıştır" denildi.

Yüksek Hızlı Tren ile Ana Hat ve Bölgesel Trenlerden, 38 ekspresin seferi iptal edilirken, 2 ekspresin de hattında kısaltmaya gidildi.

İptal olan seferler ise şu şekilde:

Yüksek Hızlı Trenlerden, 81051 ve 81057 no'lu Ankara-Eskişehir, 81054 ve 81060 no'lu Eskişehir-Ankara seferleri, Anahat ve Bölgesel Trenlerden;12004-22003 no'lu Ankara-Arifiye-Ankara Boğaziçi Ekspresi, 12601-12604-12605-12606-12607-12610 no'lu Adapazarı-Pendik-Adapazarı seferleri, Bölgesel Ekspresleri, 12703-12704 no'lu Halkalı-Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Ekspresleri, 22622-22623-22628-22631-22637-22638 no'lu Zonguldak-Gökçebey-Zonguldak Bölgesel Ekspresleri, 32003 no'lu Basmane-Bandırma arasında işletilmekte olan 17 Eylül Ekspresi, 32002 no'lu Bandırma-Basmane arasında işletilmekte olan 6 Eylül Ekspresi, 32611-32612 no'lu Manisa-Alaşehir-Manisa Bölgesel Ekspresleri, 32604-32605 no'lu Basmane-Alaşehir-Basmane Bölgesel Ekspresleri, 42602-42603 no'lu Sivas-Divriği-Sivas Bölgesel Ekspresleri, 42607-42608 no'lu Erzincan-Divriği-Erzincan Bölgesel Ekspresleri, 42609-42610 no'lu Kars-Akyaka-Kars Bölgesel Ekspresleri, 52603-52606 no'lu Diyarbakır-Batman Bölgesel Ekspresleri, İskenderun-Mersin-İskenderun arasında çalışan 62685-62686 trenlerin kısmi olarak İskenderun-Adana-İskenderun kısmının iptali, 72602-72603 no'lu Kütahya-Eskişehir-Kütahya Bölgesel Ekspresleri, 72609-72610 no'lu Balıkesir-Kütahya-Balıkesir Bölgesel Ekspresleri.

Haber: ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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